特殊詐欺の被害を防いだとして、佐渡警察署は佐渡市内のJAとコンビニエンスストアに感謝状を贈りました。 JA佐渡佐和田支店の森川典廣支店長は5月、多額の現金を口座から引き出そうとした60代男性に声をかけSNS型ロマンス詐欺の被害を防ぎました。 ■JA佐渡佐和田支店 森川典廣支店長 「(男性は)『詐欺ではない』と言っていたが、警察を呼ぶことでご理解いただいた。お客様の財産を守ることができて良かった。」 ロ&#