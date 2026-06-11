鹿児島湾で毒性の強い有害プランクトンが確認されたことを受け、県は現在、赤潮警報を発表しています。被害額が約1億3000万円に上り警戒態勢が続くなか、県は11日、現地調査を行いました。（県漁協牛根支所・清水誠支所参事役）「（赤潮は）毎年少しは出ているが、こんなに異常発生するのは、12年ぶりで、いけすを移動した業者もいるし、避難場所がなくて、いけすを移動できず、ここでじっと構えている業者もいる」4日、鹿児島