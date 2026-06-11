長崎市議会が開会し、約1億8000万円の一般会計補正予算案などが提案されました。 11日に開会した、長崎市議会。 プロバスケB1「長崎ヴェルカ」初の“日本一”を祝おうと、鈴木市長や議員らがクラブのスローガン “WE THENAGASAKI” と書かれたTシャツ姿で、本会議に臨みました。 提案された補正予算案には、0歳児の医療費について予定より前倒しして、今年12月から無償化するための経費のほか、現在運休し