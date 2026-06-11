＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞驚異の14歳が現れた。韓国のソア・キムが「63」をマークし、日本デビュー戦でいきなり首位スタートを決めた。パットを打てば入るの9バーディ。衝撃の大仕事にもかかわらず、超新星は涼しい顔だ。【写真】フィニッシュでピタッ！キャリーで270y超の天才中学生のスイング「きょうはパットがよかったです。このコースはフェアウェイ