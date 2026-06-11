元中日ドラゴンズの山崎武司さんの長男で、詐欺の疑いで逮捕された男が、だまし取った腕時計を600万円で換金したと供述していることが分かりました。山崎大貴容疑者(29)はおととし11月、会社役員の男性(65)に「腕時計を預けてもらえば、海外のオークションに出品して高値で売却できる」などとウソを言い、時価685万円相当の腕時計をだまし取った疑いで、11日朝送検されました。腕時計はスイスの高級ブランド「パテック