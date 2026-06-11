「日本ハム−ＤｅＮＡ」（１１日、エスコンフィールド）人気アニメ「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の出演している桂城泉役の進藤あまね、リリエンフェルト役の三宅美羽がファーストピッチセレモニーに登場。キュートな投球で球場を沸かせた。ともに日本ハムのユニホームに水色のスカート姿で登場。息を合わせて同時に投げたが、三宅のボールは見事ノーバウンドで捕手のミットに。進藤のボールは大きく左