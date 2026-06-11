元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。この訃報を受け、映画共演などで親交のあった俳優・中野英雄（61）が11日に自身のインスタグラムを更新し、写真を添え追悼した。【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショットガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17K