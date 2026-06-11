31年ぶりに行われる大相撲のパリ公演に向け、現地で両横綱が意気込みを語りました。横綱・豊昇龍：これが大相撲だっていうところをパリのフランスのみなさんに見せてあげたいと思います。横綱・大の里：相撲に興味を持ってもらって日本の東京の本場、国技館に見に来てくれたらうれしい。海外公演は2年連続で、パリ公演は31年ぶり3度目の開催となります。公演は13日からの2日間、トーナメント方式で実施されます。