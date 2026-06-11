今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得したフィギュアスケートの中井亜美選手とスノーボード・ハーフパイプの山田琉聖選手に6月11日、新潟県民栄誉賞が贈られました。 その活躍をたたえる表彰ラッシュはまだ終わりません。 【桶屋美圭アナウンサー】 「中井選手が幼い頃から技を磨いてきたアイスリンクでこれから授賞式が行われます」 午後に行われたのは新潟市スポ&