再開発が進む新潟駅の万代口にオフィスビルやマンションが建設されるのを前に、6月11日、安全祈願祭が執り行われました。新たなにぎわいの創出に期待が高まっています。 新潟駅万代口の東地区にある約4500平米の広大な土地。 この場所には以前、JR信越本線や白新線の電車が乗り入る新潟駅の8番線と9番線のホームがありましたが、ここに新たに地上14階建てのオフィスビルと総戸数103戸、地上10階建てマンションがそれぞれ