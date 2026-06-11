アジア太平洋地域の若手経営者などが集う国際会議『ASPAC』が6月11日、新潟市で開幕しました。4日間で8000人を越える人が集まり、経済効果は約14億円と見込まれています。 国際青年会議所が開くアジア・太平洋地域の国際会議『ASPAC』。 各国の会員がセミナーやスピーチコンテストなどを通し、自国の文化を紹介するなどして国際的なビジネス交流を図ります。 11日は午前9時から朱鷺メッセで会頭会議が開かれ、約15