歌手で俳優の中島健人が、主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に、共演の塩野瑛久とともに登壇した。冒頭から塩野は「テレビでみていて大好きな中島健人くんと一緒に作品をつむぐことができてすごくうれしく思います」とうれしげに語った。【全身ショット】脚長い…！さすがのスタイルでセットアップを着こなす中島健人中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブ