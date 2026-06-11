「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１１日、尼崎）新開航（３０）＝福岡・１１８期・Ａ１＝が準優勝戦でリベンジに燃える。４日目７Ｒは、好枠からバチッとタイミングを合わせ、コンマ１１のトップスタートを敢行。だが、２コースから襲いかかった柳生泰二（山口）のまくりに屈し、２着で予選を終えた。初日から５走で未勝利でも、２着は３本、３着は１本と舟券に絡む力走。７号機の仕上がりに関しては「足はいい。タイムも出て