夜の路上に飛び交う怒号。30人以上が入り乱れ、殴りつけています。中には刃物のようなものを持つ人物も。2025年10月、愛媛・西条市で視聴者が撮影した映像。西条まつりを巡って起きた集団暴行の瞬間です。江戸時代から続くといわれる伝統の祭り。自治会ごとに豪華なだんじりを担いで練り歩く姿は圧巻です。その祭りの期間中に起きた集団暴行事件。10日に逮捕されたのは、鈴木恭大容疑者（34）、越智雄希容疑者（34）などあわせて4