埼玉県警は11日、カンボジアの特殊詐欺拠点で電話をかける「かけ子」をさせるために知人男性を勧誘したとして、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、住所不定、自称自営業の稲田充希容疑者（24）を逮捕した。県警は、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の実行役を募集していたとみて捜査している。逮捕容疑は2025年12月上旬ごろから複数回にわたり、秘匿性の高い通信アプリを使い、千葉県内にいた男性（26）に「月に10