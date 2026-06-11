吉本新喜劇の松浦真也（49）と森田まりこ（45）によるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」が11日、都内で新曲「ぷるるん音頭」の発表披露会見を行った。7月1日に吉本新喜劇座員のネタから生まれた楽曲を集めたミニアルバム「吉本新喜劇☆パーティー！SUMMERSONGCOLLECTION！2026」が各種配信サービスでリリース。この日は、収録される「ぷるるん音頭」を報道陣に披露。お尻を振る振り付けがチャーミングで、森田は「お尻を“