神奈川・相模原市の河川敷で17歳の女子高校生が死亡しているのが見つかった事件。警察は、知人の19歳の少年が事情を知っているとみて話を聴いています。神奈川・相模川の河川敷に設置されている防犯カメラ映像では、午前2時18分ごろ、懐中電灯の光が現れます。通報を受けたとみられる警察官が現場へと向かう様子です。周囲を照らしていました。それから12分後には、赤色灯を光らせ、消防の車両が現場に到着。午前2時47分ごろ、搬送