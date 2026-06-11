「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１１日、尼崎）予選が終了し、大混戦の首位争いは地元の加藤翔馬（２９）＝兵庫・１１５期・Ａ１＝に軍配。２００３年５月の芦屋周年で江口晃生以来となる、初日から未勝利でＧ１での首位通過を決めた。僅差の２位に山田康二（佐賀）、黒井達矢（埼玉）が並んだが、上位着順差で２位は山田康、３位は黒井。その３人が１２日に行われる準優勝戦の１号艇を獲得した。