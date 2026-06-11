北陸地域の経済振興につなげます。北陸の農林水産物や食品の輸出拡大を目的として、北陸農政局と中部経済産業局、そして石川県七尾市の食品メーカー”スギヨ”が結んだ連携協定。今後、スギヨが持つ海外のネットワークやノウハウを活用し、自社での海外展開が困難な中小企業の輸出を支援します。■スギヨ 杉野哲也 会長：「北陸地域の事業者に対しまして、海外展開に向けた共通課題への助言、マッチングや、販路