女優の木村多江（５５）が１１日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演し、テレビで今まで語らなかった愛娘について語った。テレビで初めて愛娘の写真を披露した。子供がいることは公表していたが、「子供を守るってこともあって、それで話さなかったんですけど、今日は徹子さんにお会いするから全部お話しようと思って」と切り出した。木村が幼少期の娘の写真を見ながら解説すると黒柳は「あ、かわいい」と称賛。続け