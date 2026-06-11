【モデルプレス＝2026/06/11】モデルの高垣麗子が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「ヘルシーで美味しそう」と話題の肉団子弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今日のお弁当」と紹介し、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。ふりかけと昆布の佃煮をのせた白ごはんに和風肉団子、ホワイトコーン、ほうれん草のお浸しを添えた健康的なお弁当を披露