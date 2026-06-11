【モデルプレス＝2026/06/11】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「盛り付けが上手い」と話題のぎっしり手作り弁当◆飯田圭織、子どもたちへの手作り弁当披露飯田は「木曜日のお弁当」と紹介し、子ども2人の弁当箱が並んだ写真を投稿。肉やキャベツなど大ぶりの具材が入った焼きそば、ゆで卵、皮付きポテト、ブロッ