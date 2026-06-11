三重県桑名市の特産品・ハマグリが密漁者に狙われています。 毎年、潮干狩り感覚でハマグリを採る密漁者が後を絶ちません。 密漁の実態に、カメラが迫りました。 5月23日、三重県桑名市にある赤須賀漁港で開かれた祭りに長蛇の列が。 客が買い求めていたのは、桑名名産のハマグリ。 「ジューシーでおいしいです」 「柔らかいのでほかのハマグリとは全然違う」 地元の漁師が稚貝から育