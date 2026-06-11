【モデルプレス＝2026/06/11】女優・プロデューサーのMEGUMIが6月11日、都内で行われた自身のプロデューススキンケアブランド「Aurelie.」のブランド創立2周年記念イベント「Aurelie. SALON」に、お笑いコンビ・レインボーの池田直人とともに出席。肌へのこだわりを語った。【写真】44歳美人女優、美デコルテ輝際立つオフショル姿◆MEGUMI、肌に負担をかけていた時期を回顧ブランド創立時の思いを聞かれたMEGUMIは「私自身が26〜27