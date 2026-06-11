「日報を探していた」 【写真を見る】遺族が写真を公開した理由 運転手は“ながらスマホ”を言い逃れ… スマホの分析結果示され｢TikTok｣見ていたと認める 新名神の6人死亡事故【遺族側コメント全文】 6人が死亡した新名神の追突事故で、トラック運転手はながらスマホの言い逃れを図っていました。 6月10日、三重の津地裁で開かれた初公判。亀山市の新名神高速で今年3月、大型トラックがきっかけとなった玉突き事故では、最初に