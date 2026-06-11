【モデルプレス＝2026/06/11】6月10〜11日、Kアリーナ横浜にてファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が開催された。Mrs. GREEN APPLEをはじめ、ゲストアーティストやMCが華やかなグリーンカーペットに登場した。【写真特集】【写真】ミセス「CEREMONY」1日目衣装は「オズの魔法使い」◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」ライブやフェスとは異な