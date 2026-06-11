【モデルプレス＝2026/06/11】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「おかず多くて最高」と話題のボリューム弁当◆織田信成、2人分の手作り弁当披露織田は「焼肉のタレ万能説」と添えるとともに「上にかける胡麻がほしい」と記し、2人分の弁当箱が並んだ写真を投稿。1つは高校生の長男へのもので、ふっくらとした白ご