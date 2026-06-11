2026年6月27日（土）､28日（日）に北海道札幌駅周辺の北海道ビルヂング跡地にある｢SAPPORO CULTURE FARM / 凹場anaBa｣でストリートライブイベント｢GREEN STREET × FROM STREET PROJECT powered by Eggs｣が開催されることが発表された。出演は、北海道出身のシンガーソングライター・湊 ゆずや、北海道札幌市発スリーピースバンドKOHAKUのボーカル・若月樂など地元にゆかりの深いシンガーソングライターやバンドのボーカルなど全12