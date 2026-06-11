静岡県伊東市の田久保前市長の学歴詐称疑惑を巡る事件で、公職選挙法違反の疑いなど先週、追送検されていた3つの容疑について静岡地検は不起訴処分にしました。静岡地検は、「虚偽の経歴が記載された調査票の作成や、報道機関への提出に関与したと認めるのは証拠上、困難」などといずれも嫌疑不十分と説明しています。一方で、田久保前市長は東洋大学法学部の卒業証書を偽造し、伊東市の議長・副議長に”チラ見せ”した罪や、市議