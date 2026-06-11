◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク-阪神(11日、みずほPayPayドーム)大山悠輔選手のホームランで阪神が先制しました。両チーム無得点の4回、阪神はソフトバンク先発のスチュワート・ジュニア投手に対して連続三振で2アウトとなると5番・大山悠輔選手に打席がまわまります。大山選手は1ボールからの2球目、153キロのストレートをとらえるとライトスタンドへ今季7号のソロホームランを放ち先制点を奪いました。現在阪神はソフトバ