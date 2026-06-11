◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク）歌手の田原俊彦（６５）が１１日、楽天―巨人戦でセレモニアルピッチを行った。背番号「１０４」のユニホームを着用して、マイクを持って登場。ワインドアップの豪快なフォームから捕手役を務めた楽天・ワォーターズのグラブへノーバウンドで投球。８６キロを計測した。投球後には華麗なターンとハイキックも披露。球場から大歓声が起こった