タイの首都バンコクで2015年、20人が死亡し、日本人1人を含む120人以上がケガをした爆弾テロ事件で、実行犯とされる男2人に11日、死刑判決が言い渡されました。この事件はタイの首都バンコクで2015年、観光客でにぎわう繁華街の寺院で爆弾が爆発し、20人が死亡、日本人1人を含む120人以上がケガをしたものです。殺人などの罪に問われているのは中国籍のウイグル族の男2人で、1人が爆弾を置き、もう1人がその爆弾を爆発させたとされ