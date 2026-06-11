元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者のガッツ石松さん＝本名・鈴木有二＝が２日に死去したことが１１日、分かった。７６歳だった。３度目の世界挑戦で世界タイトルを獲得。１９７８年の試合を最後に引退すると芸能界に転身し、「北の国から」「おしん」などの国民的ドラマから、スティーブン・スピルバーグ監督の映画などハリウッド大作にも出演。型破りな活躍を振り返った２００９年のインタビューの一部を再録する。＊