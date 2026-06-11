ドル指数は上昇、１００台に再度乗せる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数が上昇している。東京午前には一時99.881と前日NY終値を下回ったが、ロンドン時間に入ると上昇に転じている。足元では100.112まで上昇、節目の100台に再び乗せている。 ドルインデックス＝100.08(+0.14+0.14%)