LGエレクトロニクス・ジャパンは、マイクロレンズアレイ(MLA)による有機ELパネルを採用した44.5型5K2KのPCディスプレイ「45GX950B-B」、LGのタンデムOLEDを採用した39型5K2K解像度の「39GX950B-BAJP」、31.5型で4K解像度の「32GX870B-B」を11日に発売する。価格はいずれもオープン、市場想定価格は45GX950B-Bが33万円前後、39GX950B-BAJPが30万円前後、32GX870B-Bが23万円前後。 45GX950B-Bは、5K2K高解像度で、800R曲面