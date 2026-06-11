「ソフトバンク−阪神」（１１日、ペイペイドーム）阪神の伊藤将司投手がチームの先制直後に同点弾を浴びた。大山が１５試合ぶりに一発を放ち、先制した直後の四回無死。フルカウントから正木に直球を左中間席へ運ばれた。この３連戦は１戦目に６被弾を食らい、２戦目は３被弾。この一発で計１０発を許す形となった。この回は周東、近藤の連打で無死一、三塁とし、栗原の中犠飛で１−２と勝ち越された。伊藤将は左大腿部