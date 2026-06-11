◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）が衝撃の日本デビューを果たした。９バーディー、ボギーなしの９アンダー６３をマークし、単独首位発進を決めた。２０２４年ワールドレディス・サロンパスカップでの李暁松（イ・ヒョソン、韓国）の１５歳１７６日を大幅に塗り替える１４歳１５０日でのツア