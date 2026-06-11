大相撲の新弟子が半年間通う相撲教習所で、相撲甚句の授業が９年ぶりに復活した。夏場所で幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ大森（２２）＝追手風＝は、初体験の甚句に「エモいです」と感想を語った。金沢学院大４年だった昨年の全日本選手権で準優勝し、幕下付け出し資格を得た大森。夏場所は６勝１敗。優勝決定戦で敗れたが、持ち前の筋肉美と男前っぷりで注目を集めた。講師に就任した春日山親方（元関脇勢）と一緒に、