２３年３月にフジテレビを退社した三田友梨佳アナウンサーが、第２子妊娠を報告した。三田アナは１１日、自身のインスタグラムを更新。「この度、第二子となる新たな命を授かりました。安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます。出産は秋頃を予定しています」と記し、ピンク色の花束の写真をアップ。「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じながら過ご