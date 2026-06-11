日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１１日、都内で理事会を開き、卓球女子で１２歳の有望株・松島美空が、次世代トップアスリートの育成事業「ＪＯＣエリートアカデミー」に途中入校する手続きに入っていることを明らかにした。４月に木下グループが運営する神奈川県内の育成機関、木下アカデミーに入校したが、この日までに離れていた。２００８年の事業開始後、途中入校の選手は初めてだが、ＪＯＣは他の入校生と同様に書類