「ソフトバンク−阪神」（１１日、ペイペイドーム）阪神の大山悠輔内野手が先制の７号ソロを放った。両軍無得点の四回２死だった。スチュワートの１５３キロ直球を捉え、弾丸ライナーで逆方向へ運んだ。飛距離１１３・７メートルだったが、右翼のテラス席に着弾。貴重な一発となった。大山は試合前の時点で６月は２０打数１安打と苦しんでいた。４試合ぶりの安打で、５月２２日の巨人戦以来、１５試合ぶりの本塁打となった