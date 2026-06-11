◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神・大山悠輔内野手が、５月２２日・巨人戦（東京Ｄ）以来２０日ぶりとなる７号ソロで、先制点を奪った。０―０で迎えた４回２死、スチュワートの１５３キロ直球を右翼席へ運んだ。