「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）日本中央競馬会（ＪＲＡ）所属の小林美駒騎手（２１）が試合前、始球式を務めた。背番号「３９」のユニホーム姿でピンクのグラブを左手に着けマウンドへ上がると、四方にあいさつ。肩の下まで伸びた髪をなびかせて投球した山なりのボールは惜しくも捕手の少し手前でワンバウンドしたが、場内からの大歓声に笑顔で右手を振って応えた。小林は球団を通じて「今日は楽天イー