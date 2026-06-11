◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神がカード初戦から3試合連続でソフトバンク打線にホームランを許した。大山の右翼越えソロで先制も直後の4回に伊藤将が正木に左中間スタンドに突き刺さる同点ソロを被弾した。阪神は9日のカード初戦は先発の才木、椎葉が計6被弾。前日も柳田、近藤の2発と3本塁打を浴びていた。すでにこの3連戦だけで阪神バッテリーは10被弾。力の差を見せつけられている