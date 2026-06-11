きょう未明、神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が見つかり、死亡した事件で、警察は、女子生徒の知人である19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。この事件について、最新情報を中継でお伝えします。逮捕された19歳の男は、座間警察署で今も事情を聴かれているということです。警察によりますと、殺人の疑いで逮捕されたのは、相模原市に住む自称塗装工の19歳の男で、きのう午後9時50分ごろ、相模原市南区の空き地