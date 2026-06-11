◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第4代表決定トーナメント1回戦ミキハウス12―0島津製作所（2026年6月11日わかさスタジアム京都）2年ぶりの都市対抗出場を狙うミキハウスが大勝し、第4代表決定トーナメント2回戦に進出した。「7番・三塁」として先発出場した菊田拡和内野手（24）が、5回に走者一掃の3点二塁打を放つなど3安打5打点と大活躍。18安打12得点の打線をけん引した。投げては新人右腕の阿字悠真投手（2