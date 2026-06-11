「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１１日、尼崎）勝負の世界は最後まで分からない。４日目１１Ｒは、篠崎仁志（福岡）がイン逃げで１着。最終コーナーを全速ターンでブン回した西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝は、笠原亮（静岡）と同着の２着に食い込み、得点率は１５位で予選通過を決めた。３日目終了時点で、得点率は２９位タイ。予選通過ノルマは２走１６点となり、絶好枠の４日目３Ｒで手堅く勝利を狙ったが、２