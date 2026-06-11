お笑いコンビ「かまいたち」山内健司（45）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）にMCとして出演し、同期への劣等感を持っていた時期について語った。この日は苦労時代を支えた下積み飯がテーマ。昨年のM−1グランプリで準優勝した「ドンデコルテ」、M−1で2度ファイナリストになった「マユリカ」が、当時よく食べていた料理を作りながら、下積み時代を振り返った。渡辺銀次が、先に売れていく「相席ス