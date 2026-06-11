8人組グループ・B&ZAIの今野大輝が、中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に登壇した。今作で映画初出演を飾った今野はメンバーの数人と試写を鑑賞したといい「最後のエンドロールに自分の名前が載っていることがすごくうれしかったです」と感激した。【集合ショット】中島健人、長濱ねるら豪華キャストと登場した今野大輝中島は「初めて？エンドロールに名前載ったの」と聞くと「初めてでし