いよいよ開幕を迎えるサッカーのワールドカップ。独自の数式を用いて、これまで3大会すべてで優勝国を的中させた経済学者がイギリスにいます。日本代表はどこまで勝ち進むのでしょうか。FIFA会長「おそらく人類史上最大の大会となる」日本時間あす未明に開幕するサッカー・ワールドカップ。日本代表も、日本時間15日の初戦・オランダ戦に向け、着々と調整を行っています。毎回、熱戦とともに盛り上がりをみせるのが、勝敗予想。201